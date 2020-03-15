В Орле водителя наказали за повторную повторную езду

Осужденный мужчина попал под суд, ожидая суда.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в повторной пьяной езде. Однако это уголовное дело отличается от многих подобных. Подсудимый умудрился повторно нарушить закон в период, когда в отношении него проводилось расследование. При этом ранее он дважды был осужден за то же самое. Хронология его приключений такова.

В апреле 2017 года мужчина впервые был осужден в рамках уголовного дела о повторной пьяной езде. Тогда его наказали обязательными работами на срок 240 часов с лишением водительских прав на полтора года. Буквально на следующий день после возвращения прав он вновь был осужден по той же статье 264.1 УК РФ. Его наказали обязательными работами на срок 300 часов с лишением водительских прав сроком на 2 года и 6 месяцев.

Однако и это его не вразумило. В марте 2019 года на улице Лескова он вновь попался сотрудникам полиции в нетрезвом виде за рулем. Судя по документам, автомобиль принадлежал его супруге. Мужчина рассказал полицейским, что жена попросила его перегнать автомобиль к дому с автостоянки. Видимо, чтобы было веселее, он уже за рулем глотнул спиртного. На него завели очередное уголовное дело.

Пока шло расследование, появилось еще одно аналогичное дело. В июле 2019 года нетрезвого водителя ночью задержали на улице Достоевского. На этот раз он пояснил полицейским, что ездил на АЗС, дабы заправить автомобиль топливом. Дела 2019 года были объединены в одно производство.

С учетом всех обстоятельств суд назначил нарушителю наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев. Также суд обязал мужчину самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, то есть в колонию-поселение. Вряд ли кого-то удивит, если он приедет туда на автомобиле супруги, пьяным за рулем.

ИА «Орелград»