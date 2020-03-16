Орловцев попросили освоить интернет из-за коронавируса

Энергосбыт не рекомендует платить за ЖКУ в офисах компании.

Из-за распространения коронавируса «Орловский энергосбыт» рекомендует всем потребителям воздержаться от посещения клиентских офисов компании. Как пояснили в пресс-службе «Энергосбыта», получить все необходимые консультации орловцы могут с помощью дистанционных сервисов.

Так, работают личные кабинеты для физических (https://my.interrao-orel.ru/auth/) и юридических лиц (https://lk.interrao-orel.ru/#login).

Также можно воспользоваться мобильным приложением для юрлиц (Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.inte.. и iOS https://apps.apple.com/ru/app/лкк-юл-орловский-энерго.. ) или задать интересующий вопрос через официальный сайт компании http://www.interrao-orel.ru.

Пообщаться с сотрудниками «Ээнергосбыта» можно, позвонив по номерам контактного центра (+7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области). Либо воспользоваться отдельной линией для стационарных телефонов (+7 (4862) 25-55-88 или 13-55, бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).

На сегодня в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. В Орловской области – пока ни одного.

ИА «Орелград»