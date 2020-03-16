Под Орлом в ДТП с «Окой» пострадала молодая пара

16.3.2020 | 11:10 Новости, Происшествия

Малолитражка съехала в кювет.

В Орловской области 21-летний парень и 19-летняя девушка получили травмы в ДТП, сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

Авария случилась 15 марта в 1:20 на трассе Орел-Знаменское. Молодые люди сидели в автомобиле «Ока», который двигался от областного центра. На 10 километре 42-летняя водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Малолитражка перевернулась.

Пострадавшим не потребовалась госпитализация. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

ИА «Орелград»

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