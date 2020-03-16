Прокуратура проверит нарушение прав вдовы ветерана ВОВ под Орлом

16.3.2020 | 10:50 Новости, Общество

Надзорное ведомство заинтересовалось публикациями в СМИ.

Историю общения вдовы фронтовика с местными властями на прошлой неделе поведало сетевое издание «Уездный город Ливны». Оно рассказало о 94-летней женщине, которая обратилась в администрацию города с просьбой помочь ей протянуть водопровод к ее дому. В ответ ей сообщили, что стоимость работ составляет чуть более 70 тысяч рублей. Однако в бюджете средств нет.

После появления публикации власти города ответили СМИ, что средства для оказания помощи вдове ветерана изыскиваются. Однако история уже попала в поле зрения прокуратуры Орловской области, которая организовала проверку информации о нарушении прав вдовы ветерана Великой Отечественной Войны в Ливенском районе.

Как сообщили в надзорном ведомстве, «будет дана оценка полноте предоставленных органами власти вдове мер социальной поддержки, а также реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере организации водоотведения на территории муниципального образования».

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»

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