В Орле из-за теплой зимы могут пересчитать плату за отопление

16.3.2020 | 13:12 ЖКХ, Новости

Правда, только тем, у кого нет счетчиков. И только когда Минстрой разрешит.

Пересчитают ли жителям Орловской области оплату за отопление в связи с аномально теплой зимой? Этим вопросом задались депутаты облсовета на расширенном заседании комитета по строительству и ЖКХ.

Начальник регионального управления по тарифам Елена Жукова пояснила, что Минстрой предполагает некое снижение цены на норматив, но пока федеральное ведомство не изменило формулу расчетов.

Стоит иметь ввиду, что когда соответствующие поправки в законодательство все же примут, они ничего не изменят для тех собственников, в чьих домах установлены приборы учета тепла.

ИА «Орелград»

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