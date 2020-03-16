В Орле на площадь с фонтаном перевезут ярмарку

Новым местом торговли вместо площадки у ДК «Металлург» станет территория у площади Содружества.

О переносе ярмарки рассказал мэр города Василий Новиков. На улице Бурова (площадка возле площади «Содружества») достаточно места для размещения всех участников ярмарки выходного дня, считают в мэрии. Здесь уже запланирован ремонт асфальта.

— Глубоко убежден, что рядом с ДК «Металлург», где проходит множество культурных мероприятий, торговля просто не допустима, — цитирует главу города пресс-служба мэрии.

Тем, кто сейчас торгует у ДК «Металлург» овощами и фруктами, выращенными на своих участках, на время переезда ярмарки пообещали временные бесплатные места возле торгового комплекса «Европа» на улице Маринченко.

Напомним, площадь Содружества буквально в конце прошлого года благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды, за которую радеет губернатор Андрей Клычков. На создание здесь «точки притяжения» с сухим фонтаном, тротуарной плиткой и т.п. потратили почти 90 млн рублей.

Теперь возле места, которое изначально презентовали как сквер для семейных прогулок и отдыха, общественной и культурной жизни, по выходным будут кибитки с торговцами и мусорные контейнеры.

ИА «Орелград»