В Орле по горячим следам раскрыли убийство

16.3.2020 | 11:44 Новости, Происшествия

Пострадавший умер от травм в приемном покое больницы им. Семашко.

По информации регионального СК, 33-летний местный житель, будучи пьяным, забил 38-летнего знакомого до полусмерти прямо у себя дома «в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений». Пострадавший скончался 14 марта в приемном отделении БСМП им. Семашко.

Благодаря грамотно спланированным действиям силовиков установить и задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки, рассказали в пресс-службе СУ СК по Орловской области.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИА «Орелград»

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