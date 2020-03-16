В Орле по горячим следам раскрыли убийство

Пострадавший умер от травм в приемном покое больницы им. Семашко.

По информации регионального СК, 33-летний местный житель, будучи пьяным, забил 38-летнего знакомого до полусмерти прямо у себя дома «в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений». Пострадавший скончался 14 марта в приемном отделении БСМП им. Семашко.

Благодаря грамотно спланированным действиям силовиков установить и задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки, рассказали в пресс-службе СУ СК по Орловской области.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИА «Орелград»