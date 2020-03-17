Дни закрытых дверей: ведомства меняют формат общения из-за коронавируса

Налоговая и Роспотребнадзор уведомили о мерах, связанных с профилактикой заболевания.

Так, ИФНС России по г. Орлу сообщила об отмене «Дней открытых дверей» в марте и апреле текущего года.

«Данное решение было принято в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее проведение акции «День открытых дверей» в налоговой инспекции, посвященной вопросам декларирования доходов физических лиц, анонсировалось 23-24 марта и 24-25 апреля.

Сегодня же региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что «День открытых дверей для предпринимателей» состоится 19 марта, но его проведут дистанционно.

Вопросы принимаются на официальном сайте Управления в блоке «Вопрос-ответ», по электронной почте на электронные адреса или по телефонам ведомства, опубликованным на сайте.

ИА «Орелград»