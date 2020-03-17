Леонид Музалевский попросил чиновников не проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

Региональное отделение «ЕР» также переходит в «удаленный» режим работы.

Секретарь реготделения «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский обратился к главам городов и районов Орловской области, а также к секретарям первичных отделений партии с просьбой временно воздержаться от проведения массовых мероприятий на территории региона. Это связано с мерами профилактики кронавируса.

— Просим вас максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только важных и неотложных на территории вашего района, — сказал Музалевский.

14-15 марта Орел принимал делегатов международного экономического форума. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Андрей Клычков привезли в город делегатов из Китая, Италии, Украины, Грузии, а также Москвы и Хакасии, где объявлен специальный режим готовности по коронавирусу. Владимир Жириновский (ЛДПР) из-за этого даже потребовал запретить КПРФ и отправить в отставку мэра Орла. Который, по большому счету, к организации форума, в отличие от губернатора, вообще имел мало отношения.

По последним данным, в Орле пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В России на сегодня больны около 90 человек. В мире – почти 170 тысяч.

ИА «Орелград»