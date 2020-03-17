Орловцу грозит до 7 лет за оправдание терроризма

В Орловской области мужчину обвинили в пропаганде экстремизма.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, перед судом предстанет житель Орловского района. Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении него, уже утверждено. Учитывая специфику дела, оно направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Жителя региона обвиняют сразу по трем статьям УК – в публичном оправдании терроризма, в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

«Согласно предъявленному обвинению он разместил в сети «Интернет» в свободном доступе для неограниченного числа лиц публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — пояснили в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение вышеуказанных преступлений, составляет до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет. Впрочем, при вынесении приговора обычно учитывается совокупность преступлений.

ИА «Орелград»