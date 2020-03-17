В Орле китайскому студенту вызвали скорую

17.3.2020 | 9:42 Новости, Общество

Ранее он «отсидел» двухнедельный карантин по подозрению на коронавирус.

Вечером 15 марта карета скорой помощи приехала в студенческое общежитие ОГУ. Врачей вызвала вахтер, обнаружив у студента из Китая признаки ОРВИ. В Роспотребнадзоре факт подтвердили.

«Специалисты установили, что гражданин Китая, прибывший из страны-очага распространения заболевания, уже находился на 14-дневном карантине. Проведенные тогда анализы показали отрицательный результат, карантин был снят в начале февраля» — пишет «ОрелТаймс» со ссылкой на ведомство.

Что было потом – неизвестно. Госпитализировали студента или нет, что сейчас с теми, кто все это время близко с ним общался, жил рядом? Сегодня, безусловно, все с тревогой следят за распространением коронавируса в России и мире. Любой случай подозрения на заражение этой инфекцией становится новостью.

Но когда орловские журналисты обратились за разъяснениями в областной департамент здравоохранения, его глава Иван Залогин либо не смог, либо не захотел оперативно прояснить ситуацию. Он потребовал письменного запроса, ответ на который готовится до семи дней.

ИА «Орелград»

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