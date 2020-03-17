В Орле у 82 человек подозревают коронавирус

Подтвержденных случаев заболевания в регионе пока нет.

На рабочем совещании у главы администрации Орла Александра Муромского говорили об эпидемиологической ситуации в городе. По информации замначальника орловского Роспотребнадзора Ирины Фроловой, буквально за сутки под контроль медиков попали еще 20 человек.

— Все, кто вернулся из поездок во Францию, Италию, Словению и Германию сейчас находятся под ежедневным наблюдением медиков. Вчера, 16, марта, под контроль взяты еще 20 человек. Им проводятся лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. В Центре эпидемиологии заболевание не выявили, — цитирует Фролову «Комсомольская правда».

Все пациенты с подозрением на инфекцию COVID-19 поступают в больницу им. Боткина (взрослые) и в НКМЦ им. Круглой (дети).

В Орловской области установлен режим повышенной готовности: отменяются массовые мероприятия, ведется дополнительная санитарная обработка общественных учреждений.

Как уже писал «Орелград», федеральный Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам отказаться от проведения массовых мероприятий и проверять всех, кто вернулся из-за границы.

В Орловском районе отменены занятия в детских кружках, секциях, школе искусств, а также мероприятия, которые предполагают свыше 50 участников.

Компании и ведомства призывают орловцев пользоваться дистанционными способами общения. В частности, не приходить в клиентские офисы просит «Орловский энергосбыт». А налоговая отменила «Дни открытых двере». Роспотребнадзор проведет аналогичную акцию дистанционно. Два вуза – ОГУ и ОГУЭТ – перевели студентов на обучение из дома.

А вот вводить дистанционное обучение для орловских школьников пока не хотят. Однако обещают дополнительно проверить вентиляцию и чаще использовать обеззараживающие лампы.

Введены и меры по дезинфекции общественно транспорта: в маршрутках, электричках, на вокзале проводят санобработку. А в трамваях и троллейбусах – нет. У ТТП заблокированы счета.

Жителей области также призывают быть бдительными и при малейших признаках респираторных заболеваний не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Напоминаем, телефон горячей линии по вопросам коронавируса в Орловской области: 8 (4862) 43-53-25.

ИА «Орелград»