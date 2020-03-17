В Орле на Посадской горели два дома

17.3.2020 | 10:30 Новости, Происшествия

Есть информация об одном пострадавшем.

Вчера днем в Орле загорелся жилой дом на 1-й Посадской. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило примерно в 14.30.

На место пожара выехали три пожарных расчета. Огонь успел перекинуться на соседний жилой дом. Стоит отметить, что здесь расположен частный сектор с очень плотной застройкой.

В результате пожара в одном из домов был обнаружен потрадавший, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Причины происшествия выясняются.

ИА «Орелград»

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