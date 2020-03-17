В Орле взлетели цены на продукты

В феврале в регионе значительно подорожали чеснок и баранина.

Орелстат обнародовал оперативную информацию об индексе потребительских цен в феврале 2020 года. По сравнению с январем в Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,5 процента. При этом цены на продукты питания выросли на 0,7 процента.

Среди наиболее подорожавших продуктов статистики выделяют свежие огурцы, чеснок и свежие помидоры. Цена на них за месяц взлетела на 21,8-27,5 процента. Бананы, груши, лимоны и виноград подросли в цене на 3,2-13,9 процента, на пельмени, напитки газированные, баранину (кроме бескостного мяса), творог, консервы фруктово-ягодные для детского питания, кофе и печенье — на 1,6-3,1 процента.

«Одновременно с этим дешевле стали яйца куриные — на 8,6 процента, консервы мясные, маргарин, свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, пшено, вино игристое отечественное, яблоки и мясокопчености — на 2,5-5,2 процента, — сообщает Орелстат. — Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в феврале текущего года составила 3766 рублей и снизилась на 0,9 процента по сравнению с январем 2020 года».

ИА «Орелград»