Орловские чиновники призвали сдавать в полицию покупателей без масок

Рекомендации торговцам придумали в облдепартаменте промышленности.



Департамент промышленности и торговли Орловской области издал рекомендации для муниципальных образований «о необходимости принятия мер по реализации на территории торговых объектов и объектов сферы услуг» ряда обязательных мероприятий. Речь идет об исполнении указа губернатора Андрея Клычкова, в соответствии с которым в регионе был введен масочный режим.

Напомним, губернатор запретил орловцам нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, без масок и респираторов. Рекомендации облдепартамента адресованы торговцам. Так, им предписано обслуживать посетителей только при использовании ими СИЗ и при условии соблюдения ими социальной дистанции – не менее 1 метра друг от друга.

В случае, если посетители и покупатели отказываются от ношения масок и респираторов, торговцам предписано «обращаться за содействием» в районный или городской отдел МВД. Правда, есть оговорка: торговцам также предписано организовать продажу гигиенических масок и перчаток при входе в торговый зал «как собственными силами, так и с привлечением иных хозяйствующих субъектов».

ИА «Орелград»