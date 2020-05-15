Орловские чиновники призвали сдавать в полицию покупателей без масок

15.5.2020 | 16:45 Новости, Общество

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Рекомендации торговцам придумали в облдепартаменте промышленности.


Департамент промышленности и торговли Орловской области издал рекомендации для муниципальных образований «о необходимости принятия мер по реализации на территории торговых объектов и объектов сферы услуг» ряда обязательных мероприятий. Речь идет об исполнении указа губернатора Андрея Клычкова, в соответствии с которым в регионе был введен масочный режим.

Напомним, губернатор запретил орловцам нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, без масок и респираторов. Рекомендации облдепартамента адресованы торговцам. Так, им предписано обслуживать посетителей только при использовании ими СИЗ и при условии соблюдения ими социальной дистанции – не менее 1 метра друг от друга.

В случае, если посетители и покупатели отказываются от ношения масок и респираторов, торговцам предписано «обращаться за содействием» в районный или городской отдел МВД. Правда, есть оговорка: торговцам также предписано организовать продажу гигиенических масок и перчаток при входе в торговый зал «как собственными силами, так и с привлечением иных хозяйствующих субъектов».

ИА «Орелград»

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