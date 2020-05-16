Администрация губернатора устроила для чиновников конкурс

Извещение о проведении конкурса появилось на официальном портале региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила о старте регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Участие в нем вправе принять городские округа и города, а также сельские поселения, которые будут разведены по двум категориям.

В этом году конкурс проводится по четырем номинациям. В первой из них конкурсная комиссия оценит политику муниципальных властей в сфере градостроительства, создания благоприятной среды и ЖКХ.

Вторая номинация выявит лучшую практику в экономической политике и управлении муниципальными финансами. Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, а также развитие территориального общественного самоуправления станет главной темой третьей номинации.

Ну и наконец, заключительная номинация будет посвящена теме «укрепления межнационального мира и согласия, а также реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Конкурсные заявки муниципальных образований с сопроводительными письмами глав местных администраций до 9 июня будет принимать непосредственно администрация губернатора.

Победители получат право представить Орловскую область на федеральном этапе, где оценивать практики будут комиссии сразу нескольких министерств.

ИА «Орелград»