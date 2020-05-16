Орловчанка применила необычный способ узаконить иностранца

Жительница Орловской области поплатилась за фиктивную регистрацию.

Необычное уголовное дело было рассмотрено мировым судом в отношении 52-летней жительницы Должанского района. Кстати, она трудится в сфере образования. Женщину обвинили в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту своего жительства. В данном случае примечательны обстоятельства.

Было установлено, что подсудимая решила помочь некоему гражданину Молдовы легализоваться в России. Для этого она составила договор, согласно которому предоставляла иностранцу на 3 года свой дом в безвозмездное пользование. Затем она отнесла этот договор в отдел миграционного учета, и на его основании гражданин Молдовы был зарегистрирован по месту жительства в Российской Федерации почти до середины 2022 года.

Однако эти действия вызвали подозрения. Проведенная правоохранителями проверка показала, что на самом деле молдаванин жить по месту регистрации не собирался, да и хозяйка предоставлять ему свой дом для проживания в реальности не желала, тем более бесплатно, как это было указано в договоре. В результате регистрация была признана фиктивной.

Подсудимая заявила о полном признании вины и просила прекратить уголовное дело с назначением ей судебного штрафа, что и было сделано. Женщину обязали выплатить в доход государства 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»