Орловец в условиях пандемии прокатился по стране и миру

Путешественник из Орла отказался признать вину в нарушении режима изоляции.

Любопытное административное дело рассмотрел суд Советского района. Оно было возбуждено майором полиции. Из протокола следует, что житель Орла нарушил постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Кроме того, он умудрился дважды нарушить требования, установленные указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова от 3 апреля 2020 года. Напомним, что согласно этому документу граждане, прибывающие в регион из других стран, обязаны уведомить о своем прибытии компетентные органы и самоизолироваться по месту жительства на 14 календарных дней.

Такое же требование касается тех, кто приезжает в Орловскую область из других регионов, причем особенно внимательно следят за приезжими из столичного региона. В данном случае было установлено, что орловец вернулся в родной город из Мексики. Но самоизолироваться не стал и вину не признал.

Суду он пояснил, что исследования на РНК коронавируса 2019-nCоV дали отрицательный результат, поэтому его больничный лист участковым врачом-терапевтом был закрыт. После этого мужчина на своем автомобиле отвез знакомого в аэропорт «Домодедово», в тот же день он вернулся в Орел и вновь не стал самоизолироваться.

Суд пришел к выводу, что несмотря на отрицательный тест на коронавирус, орловец должен был исполнить требования об обеспечении режима изоляции, поскольку сначала вернулся из Мексики, а затем – из столицы. То есть он в любом случае должен был находиться в изолированном помещении по месту жительства. Поскольку факт его отсутствия дома был доказан, суд наказал «путешественника» штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»