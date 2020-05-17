Орловские медики не получили «путинские» выплаты из-за безалаберности облздрава

Это выяснила прокуратура области

Орловские медики, работающие с больными коронавирусом, не получили стимулирующие выплаты из-за департамента здравоохранения региона, выяснила прокуратура области.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил выплатить врачам, медсестрам и другому медперсоналу по 80 000, 50 000 и 25 000 рублей в зависимости от должности. Медики должны были получить деньги на основании документов медицинских организаций.

«Вопреки требованиям закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат стимулирующего характера и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области», — указано в сообщении.

Первый заместитель губернатора Вадим Соколов получил от прокуратуры представление. Контроль за получением выплат медиками прокуратура оставила за собой.

На невозможность получить «путинские» выплаты жаловались медики нескольких регионов. Ситуация дошла до главы государства, и он подверг подчиненных критике: «Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работы с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей».

ИА «Орелград»