Под Орлом убийца уснул на месте преступления

Житель Мценска был разбужен полицией, пришедшей «описать» труп.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело об убийстве, которое было совершено ранним утром в ноябре 2019 года в Мценске. В преступлении обвинили местного жителя, который пришел в гости к своему приятелю. Мужчины совместно распивали спиртные напитки.

В пресс-службе облсуда пояснили, что в какой-то момент собутыльники поссорились. Гость схватил кухонный нож и с его помощью расправился с обидчиком. Удивительно, но после этого он не сбежал с места преступления, а «проглотил» еще один стакан спиртного, отправился в соседнюю комнату и лег спать. Проснулся он только тогда, когда в квартиру нагрянула полиция.

Подсудимый свою вину так и не признал, но суды двух инстанций сочли ее доказанной. По приговору Мценского райсуда убийца 10 лет должен провести в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить дочери убитого им человека 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда и оплатить расходы на похороны своей жертвы.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, посчитав его справедливым и соразмерным содеянному.

ИА «Орелград»