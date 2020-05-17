Рецидивистка угнала иномарку под Орлом

Поставлена точка в уголовном деле о «пьяном» угоне.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции еще в конце января этого года. События, рассмотренные им, произошли в августе 2019 года на территории Урицкого района. Местная жительница, которая предстала перед судом, встретила в тот день своего знакомого. Он предложил ей выпить.

Парочка отправилась домой к мужчине. Хозяин дома явно не рассчитал своих сил, поскольку вскоре от выпитого спиртного его сморило. Он уснул, а гостья решила отправиться домой – в соседнюю деревню. Она вышла во двор и увидела припаркованный там легковой автомобиль «Киа».

Дверь оказалась открыта, а в замке зажигания находился ключ. Дама завела двигатель и отправилась в путь, но добраться до места назначения не смогла, так как ее остановил сотрудник ГИБДД.

Автовладелец довольно долго не знал о том, что произошло. Проснувшись, он обнаружил пропажу, позвонил своему знакомому и попросил его поездить по округе, поискать автомобиль. Вскоре тот перезвонил и сообщил, что машина найдена.

Мужчина настаивал на том, что гостья уехала на иномарке без его согласия и разрешения. Она этого и не отрицала. Ее действия были квалифицированы как угон без цели хищения. Женщина вину признала. По ее словам, она просто решила прокатиться до дома без разрешения потерпевшего.

При назначении наказания суд учел не только характер и степень общественной опасности преступления, но и личность подсудимой. В частности, отягчающим вину обстоятельством был признан рецидив преступлений.

Выяснилось, что ранее женщина была судима несколько раз, много лет провела за решеткой, причем в ее прошлом было даже совершенное ею убийство. В результате суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»