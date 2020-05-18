Нарушение прав детей-сирот инвалидов в Болхове проверят

18.5.2020 | 9:09 Новости, Общество

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Прокуратура и СК Орловской области объявили о проверках по сообщениям СМИ.

К выяснению обстоятельств нарушения жилищных прав детей-сирот подключились региональные прокуратура и СК. Ведомства начали проверки информации, рассказанной воспитанниками БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками».

В Сети и СМИ молодые люди пожаловались, что годами ждут положенных по закону квартир. А кто-то так и живет всю жизнь на гособеспечении, перекочевывая из дома-интерната в дом престарелых.

Ведомства пообещали дать правовую оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По итогам проверки прокуроры им следователи примут соответствующие меры.

ИА «Орелград»

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