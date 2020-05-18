Орловец зарезал сестру и ее мужа

18.5.2020 | 11:21 Новости, Происшествия

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Мужчину оперативно задержали

Житель Верховского района зарезал сестру и ее мужа. Подозреваемый задержан, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

По данным ведомства, 17 мая 50-летний мужчина выпивал вместе с родственниками. Собутыльники поругались, и орловец взял нож и несколько раз ударил близких. От полученных травм пара скончалась на месте происшествия.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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