Орловец зарезал сестру и ее мужа

Мужчину оперативно задержали

Житель Верховского района зарезал сестру и ее мужа. Подозреваемый задержан, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

По данным ведомства, 17 мая 50-летний мужчина выпивал вместе с родственниками. Собутыльники поругались, и орловец взял нож и несколько раз ударил близких. От полученных травм пара скончалась на месте происшествия.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»