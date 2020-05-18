Под Орлом две девушки осквернили памятник Тургеневу

На них завели уголовное дело.

Две девушки-подростка расписали краской памятник Тургенева во Мценске. Они вывели на постаменте лозунг, употребляемый в воровской среде. Его можно перефразировать как благословение представителей криминала и одновременно — пожелание смерти сотрудникам правоохранительных органов. Что примечательно, на вопрос полицейских, зачем они это сделали, вразумительного ответа девушки дать не смогли.

Местные стражи порядка уже возбудили уголовное дело о вандализме, а родителей девушек, скорее всего, ждет штраф.

Не осталась в стороне и прокуратура. Надзорное ведомство посчитало, в произошедшем есть вина и самих сотрудников полиции.

— В связи с упущениями в работе в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Мценской межрайонной прокуратурой внесены представления в адрес главы администрации г. Мценска, начальника межрайонного отдела полиции, а также руководителей образовательных учреждений, в которых обучаются несовершеннолетние, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодня надпись на памятнике уже удалили.

ИА «Орелград»