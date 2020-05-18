Умерла музеевед Нина Кирилловская

Ей было 88 лет.

17 мая ушла из жизни музеевед, литератор, общественный деятель Нина Максимовна Кирилловская. В разные годы она возглавляла Орловский краеведческий музей и государственный музей им. И.С. Тургенева.

— Вся её жизнь была связана с культурой Орловского края. После окончания Белорусского университета, Нина Максимовна трудилась литературным сотрудником в одной из районных газет Молодеченской области. Вернувшись в 1955 году в Орел, она стала работать в областном управлении культуры на должности лектора-методиста. В мае 1959 года перешла на работу в областной краеведческий музей и с тех пор всю свою жизнь посвятила музейно-краеведческой деятельности. Возглавляемый ею областной музей входил в число лучших учреждений культуры не только в области, но и в регионе. В январе 1973 года Нина Максимовна была поставлена во главе Государственного музея И.С. Тургенева. Главным делом для нее стало восстановление усадебного дома в селе Спасское-Лутовиново. Нине Максимовне пришлось проявить большую настойчивость, затратить много сил и энергии, чтобы давняя мечта орловцев и всех поклонников таланта великого писателя воплотилась в действительность. За работу по воссозданию тургеневского дома Н. М. Кирилловская в 1978 году была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Выйдя на пенсию, Нина Максимовна продолжила общественную работу, Ее деятельность была отмечена рядом правительственных наград, в том числе и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имя Кирилловской внесено в «Книгу Почета города Орла», — рассказали в орловской областной библиотеке им. Бунина.

Прощание с Н.М. Кирилловской состоится 19 мая в 11.00 по адресу: г. Орёл, Наугорское шоссе д. 27 А, «Прощальный зал №2».

ИА «Орелград»