Более 1 млн рублей ежемесячно тратят орловцы на музеи

Статистики подсчитали, во сколько жителям региона обходятся музеи.

В 2019 году жители Орловской области потратили 14,6 миллиона рублей на покупку билетов для посещения музеев и выставок. То есть ежемесячные траты на эти цели превышают 1,2 миллиона рублей. Такие сведения привел Орелстат, подготовивший специальный релиз к Международному дню музеев.

По мнению сотрудников этого учреждения, орловские музеи являются довольно посещаемыми. На это указывает не только сумма сборов, но и средняя цена входных билетов. По итогам апреля 2020 года она сложилась в размере 52,94 рубля. Всего же в Орловской области, по данным Министерства культуры Российской Федерации, насчитывается 19 музеев, включая 7 филиалов, в которых трудятся почти 400 сотрудников. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в них в 2019 году составила 30115 рублей.

Орелстат напоминает, что самым известным музеем Орловской области является государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенный в Мценском районе. А старейшим в регионе является Орловский краеведческий музей, открывшийся в 1897 году. Кроме того, более чем столетнюю историю имеют Ливенский краеведческий музей и Мценский городской краеведческий музей.

ИА «Орелград»