Доносы в Орловской области стали законными

Областные чиновники организовали работу очередной «горячей линии».

Новую телефонную «горячую линию» для жителей Орловской области организовал региональный департамент по проектам развития территорий. По ней будут приниматься «жалобы о нарушениях организациями санитарно-эпидемиологических правил или ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Грубо говоря, любой неравнодушный гражданин может пожаловаться, например, на магазин, который открылся без разрешения властей или в котором обслуживают покупателей без масок и перчаток. Можно пожаловаться на несоблюдение так называемой социальной дистанции, в том числе работниками конкретной организации.

«По всем поступившим сообщениям будут проведены проверки, если оставить свои контакты — вам сообщат об их результате», — говорится на сайте обладминистрации.

Инициатива продиктована благими намерениями – нарушение введенных ограничений несет в себе угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. За всеми не уследишь, поэтому помощь неравнодушных граждан может оказаться действенной.

С другой стороны, кто поручится за то, что работа такой «горячей линии» не превратится в механизм недобросовестной конкурентной борьбы, например? Разве не может владелец одного магазина, позвонив по такой линии, натравить проверяющих на магазин конкурента? Да и среди «бдительных» граждан встречаются, порой, такие, кто видит нарушения там, где их на самом деле нет.

Тем не менее, областные власти призывают граждан жаловаться на нарушения по телефонам «горячей линии» (4862) 59-83-38, 59-83-36 и 59-83-37 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00), а также по электронной почте kontrol@orelmail.ru.

Напомним, что в Орловской области ограничена работа парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов, бассейнов, бань, массажных кабинетов и ряда других предприятий.

ИА «Орелград»