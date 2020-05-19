Орловчанка заколола собутыльника

19.5.2020 | 14:30 Новости, Происшествия

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Убийство удалось раскрыть по горячим следам.

В Орле по горячим следам удалось найти убийцу 34-летнего местного жителя. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме в Заводском районе Орла 18 мая.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, уже установлена и задержана ранее судимая 34-летняя подозреваемая. Под тяжестью предъявленных улик она созналась в содеянном. Женщина рассказала, что ударила потерпевшего ножом из-за ссоры, случившейся при распитии спиртного.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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