Сенатор объяснил, почему орловские медики получили странные выплаты

Круглый оценил механизм выплат медработникам, борющимся с COVID-19.

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, заслуженный врач России, сенатор от Орловской области Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой» оценил ситуацию с выплатами медикам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По его мнению, медики получат все причитающиеся им выплаты, а регионы после новых разъяснений Минздрава произведут перерасчет ранее начисленных сумм. Напомним, выплатить деньги поручил президент Владимир Путин. Однако многие регионы, мягко говоря, его не поняли. Деньги они получили, но до медработников дошли довольно странные суммы, совсем не те, которые озвучивал президент, а гораздо меньшие.

В регионах начали считать часы и минуты, проведенные конкретным медиком в борьбе с коронавирусом. Отличилась этим и Орловская область. Только после вмешательства прокуратуры был сделан перерасчет и орловским медикам выплатили более 13 миллионов рублей. Куда бы делись эти деньги, если бы не вмешательство надзорного органа, большой вопрос.

«Установлено, что в нарушение требований закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области. В результате этого в регионе не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера», — заявила по этому поводу прокуратура Орловской области.

Владимир Круглый в беседе с «ПГ» отметил, что мониторинг ситуации ведется по всей стране. Жалобы от медиков продолжают поступать.

«Сейчас этим вопросом занимается и Следственный комитет, и прокуратура, по каждому обращению медиков проводится проверка, подход очень серьезный после того, как президент сказал, что будет держать этот вопрос на личном контроле», — пояснил сенатор.

Еще 17 мая Минздрав направил в регионы письмо с разъяснением, как именно должны производиться стимулирующие выплаты. Согласно ему, выплату получат медики, которые непосредственно работают с больными COVID-19. При этом она должна начисляться в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник отработал по установленному графику.

По инициативе президента Владимира Путина надбавки врачам в стационарах должны составить 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.

По мнению Владимира Круглого, попытки ряда регионов рассчитать размер выплат, отталкиваясь от часов и минут, связаны с тем, что в первоначальном постановлении правительства были «не совсем точные формулировки».

«Там как раз была такая фраза, что начисляться выплаты должны «за фактически отработанное время», и ответственные лица в ряде регионов решили, что нужно посчитать время — минуты, часы, — отработанное с больными, — отметил парламентарий. — В новом разъяснении Минздрава говорится уже более конкретно, как начислять выплаты и каким категориям медработникам.

После этого, естественно, будут расширены и категории медиков, которым положены выплаты и в случае необходимости сделан перерасчет ранее начисленных сумм».

ИА «Орелград»