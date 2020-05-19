Школьные лагеря в Орловской области не откроются в июне

19.5.2020 | 10:10 Новости, Общество

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Но педагогические работники будут «развлекать» детей дистанционно.

Дневные оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений в июне работать не начнут. Такое решение департамента образования согласовал губернатор Андрей Клычков, сообщает пресс-служба областной администрации.

При этом ответственным чиновникам совместно с главами городов и районов  поставили задачу максимально охватить детей программами внеурочной деятельности, развивающими и воспитательными занятиями «с использованием дистанционных образовательных технологий». Этим педагогам придется заниматься между подготовкой и участием в организации ЕГЭ. График отпусков работников образовательных организаций также учтут при составлении расписания «дистанционных лагерей»

Глава департамента образования Татьяна Крымова уточнила, что летняя оздоровительная кампания в регионе будет проходить в июле-августе в соответствии с рекомендациями Минпросвещения с учетом ситуации по коронавирусу.

Деньги, сэкономленные на работе пришкольных лагерей, губернатор рекомендовал перераспределить на «проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования».

ИА «Орелград»

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