Сотни штрафов проигнорировали жители Орловской области

За это они получили новые штрафы, аресты и обязательные работы.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обнародовало статистику «уклонистов» — тех граждан, которые вовремя не оплатили наложенные на них административные штрафы. Нередко это происходит просто от забывчивости, но имеются в регионе и те, кто намеренно отказывается платить. В любом случае, подобное поведение наказуемо.

В пресс-службе УФССП России по Орловской области напомнили, что статьей 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения административного наказания. В лучшем случае нарушителю грозит новый штраф, причем и от уплаты предыдущего штрафа он не освобождается.

По данным управления, в этом году орловские приставы составили на таких должников уже более 600 протоколов, которые были рассмотрены судами. В 27 случаях правонарушители были наказаны административным арестом, в 305 случаях они получили штрафы, а в 270 случаях им были назначены обязательные работы.

«Игнорируя административные штрафы, граждане порой забывают о негативных последствиях своего безответственного поведения, — считают в УФССП. — В случае неисполнения требований исполнительных документов в установленные законом сроки судебные приставы в отношении должников применяют все предусмотренные законом меры, среди которых наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу».

ИА «Орелград»