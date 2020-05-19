В Орле ЗАГСы постепенно возвращаются к работе

Но жениться и разводиться пока нельзя.

Управление ЗАГС Орловской области с 19 мая снова начало принимать посетителей. Правда, пока речь идет о выдаче повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассказали в пресс-службе администрации Орловской области.

— Режим приема документов временно установлен по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00 часов, – сказано в сообщении.

Напомним, как уже писал «Орелград», из-за пандемии коронавируса губернатор Андрей Клычков своим решением закрыл ЗАГСы, запретив орловцам жениться и разводиться в период самоизоляции. Полушутя он высказался в Сети в том духе, что данная мера позволит поднять демографию в регионе. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в то же время поручил не прекращать регистрацию браков и рождения детей, а перевести этот процесс в дистанционный формат.

ИА «Орелград»