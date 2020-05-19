В Орле ЗАГСы постепенно возвращаются к работе

19.5.2020 | 10:17 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Но жениться и разводиться пока нельзя.

Управление ЗАГС Орловской области с 19 мая снова начало принимать посетителей. Правда, пока речь идет о выдаче повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассказали в пресс-службе администрации Орловской области.

— Режим приема документов временно установлен по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00 часов, – сказано в сообщении.

Напомним, как уже писал «Орелград», из-за пандемии коронавируса губернатор  Андрей Клычков своим решением закрыл ЗАГСы, запретив орловцам жениться и разводиться в период самоизоляции. Полушутя он высказался в Сети в том духе, что данная мера позволит поднять демографию в регионе. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в то же время поручил не прекращать регистрацию браков и рождения детей, а перевести этот процесс в дистанционный формат.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования