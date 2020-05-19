Воры «взяли» станцию связи под Орлом

Дело о краже деталей для приборов связи было возбуждено в Урицком районе.

Урицкий районный суд рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей. Органы предварительного следствия обвинили их в совершении кражи.

Из материалов следует, что приятели отправились на «дело» в конце ноября 2019 года. Поздним вечером они пришли к кирпичному зданию местной радиорелейной станции. Один из них срезал навесной замок с входной двери. Внутри помещения находилось множество различных деталей для приборов связи, в частности устройства электропитания.

Злоумышленники сложили часть этого имущества в полимерные мешки, которые предусмотрительно принесли с собой. Кстати, данное обстоятельство указывает на предварительный сговор. В общей сложности подельники унесли с собой детали на сумму около 7,2 тысячи рублей. Интересовали их цветные металлы, которые можно было получить из приборов и сдать как металлолом.

Интересно, что дверь станции они закрыли на собственный навесной замок. Дело в том, что она используется в качестве хранилища. Сотрудники компании, которой она принадлежит, посещают ее не каждый день. Уловка сработала. Спустя два дня злоумышленники вновь наведались на радиорелейную станцию и открыли замок собственным ключом.

Далее действовали по той же схеме — сложили в принесенные с собой мешки оставшуюся часть комплектующих, закрыли входную дверь своим замком и скрылись. Их действия органами следствия были квалифицированы по ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище).

Однако уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Просьба была удовлетворена. Каждому из подсудимых предстоит заплатить в доход государства штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»