Орловские власти потратили на развитие внутреннего туризма 18 тысяч рублей

Область отчиталась о реализации программы развития культуры.

Уточненный годовой отчет о реализации государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» по итогам 2019 года появился на официальном портале Орловской области. Его автором является региональное управление культуры и архивного дела.

Согласно отчету, всего в прошлом году на реализацию мероприятий этой программы было выделено 808,28 миллиона рублей. Из них было освоено 758,051 миллиона рублей, в том числе 668,44 миллиона рублей из средств областного бюджета.

В отчете описано, сколько и на что конкретно тратилось денег. Например, в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Орловской области» было выделено 77,2 тысячи рублей, из которых освоено – 17,8 тысячи. Впрочем, это не рекорд. Из отчета следует, например, что подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области» в отчетном периоде вообще не финансировались.

На проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Орловской области, было предусмотрено финансирование в объеме 14,87 миллиона рублей. Из них, согласно отчету, освоено всего 6,3 миллиона. При этом отмечено, что указанные работы были проведены на территории 23 районов. На сохранение объектов культурного наследия Орловской области» было выделено 8,75 миллиона рублей, из них освоено – 2,62 миллиона.

ИА «Орелград»