В Орле в условиях самоизоляции для абитуриентов провели День открытых дверей

Пандемия коронавируса не помешала ОГУ пообщаться с выпускниками.

Орловский государственный университет имени Тургенева провел День открытых дверей для абитуриентов. Как пояснили в опорном вузе, пандемия коронавируса этому не помешала. Впервые традиционное мероприятие состоялось в дистанционном формате.

«На Youtube-канале ОГУ имени Тургенева состоялась прямая трансляция, на которой выступило руководство вуза и сотрудники приемной комиссии, — пояснили в вузе. — Зрителям рассказали общую информацию об университете, а также посвятили в особенности приемной кампании 2020 года».

В частности, врио ректора Александр Федотов отметил, что «сегодня сделать оптимальный выбор направления подготовки, а также университета, становится еще сложнее». Он сообщил, что в ОГУ насчитывается 18 факультетов, вуз реализует образовательные программы по всем уровням образования, а это более чем 250 направлений подготовки и специальностей.

«Сегодня у нас уже обучаются более 17000 студентов, — сказал Александр Федотов. — Особенностью нашего университета являются образовательные программы, которые уже сегодня формируют востребованные в будущем компетенции. Мы стремимся создать эффективную университетскую экосистему для развития научных школ университета и коммерциализации результатов исследований».

Особенностью приема встанет использование дистанционных технологий на всех этапах. Подать документы в приемную комиссию можно будет только в электронной форме через сайт университета. Пока известна только дата начала приема документов – 20 июня. Остальные сроки будут определены позже, поскольку многое зависит от процедуры сдачи и объявления результатов ЕГЭ.

В ОГУ отметили, что поступающий должен предоставить свое согласие на зачисление, которое поступит ему в личный кабинет. Кстати, в этом году вуз предлагает 2648 бюджетных мест, в том числе 1313 мест – по программам бакалавриата и специалитета.

ИА «Орелград»