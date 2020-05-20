В Орле запретили «дистанционную» диагностику авто

Суд признал незаконной торговлю диагностическими картами.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел и удовлетворил более десятка административных исковых заявлений, поданных прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц. Ранее сотрудники надзорного ведомства провели плановый мониторинг Сети и выявили свыше десятка аналогичных порталов.

На всех этих сайтах содержалась информация о возможности приобретения диагностических карт без проведения технического осмотра автомобиля. Она находилась в свободном доступе и не требовала предварительной регистрации. На страницах указаны были указаны номера телефонов, по которым можно было оформить заказ, а также информация о порядке оплаты заказа и его доставке.

Владельцев сомнительных сайтов в ходе проверки выявить не удалось. По мнению прокуратуры, размещенная на них информация противоречит основам конституционного строя Российской Федерации и нарушает запреты, установленные федеральным законодательством.

«Обязанность по поддержанию транспортных средств в технически исправном состоянии возлагается на владельцев либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства, — следует из материалов дела. — Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом. Оно осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного техосмотра».

Для заключения договора обязательного страхования требуется представить, в том числе, диагностическую карту. То есть этот документ необходим для получения допуска к участию в дорожном движении. Форма диагностической карты утверждается правительством РФ.

«Диагностическая карта наделяет владельца транспортного средства определенными предусмотренными законом правами и обязанностями, — говорится в решении суда. — Таким образом, установленный федеральным законодательством порядок получения диагностической карты предусматривает прохождение техосмотра операторами, аккредитованными в соответствии с федеральным законодательством, с предоставлением транспортного средства».

Отталкиваясь от всего этого, суд признал информацию о продаже диагностических карт без прохождения техосмотра запрещенной к распространению в РФ.

ИА «Орелград»