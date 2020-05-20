Завтра утром в Орле обещают заморозки

20.5.2020 | 14:45 Новости, Общество

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Погода в мае остается аномально холодной.

Утром 21 мая столбики термометров в Орловской области опустятся до -2 градусов, гласит прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра России, холодные воздушные массы распространились по всей территории ЦФО.

Региональное управление МЧС призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте. И напоминает, что при низко температуре воздуха увеличивается вероятность различных чрезвычайных происшествий, в том числе пожаров из-за перегрузки электросетей и нарушений правил эксплуатации обогревательных приборов.

ИА «Орелград»

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