Завтра утром в Орле обещают заморозки

Погода в мае остается аномально холодной.

Утром 21 мая столбики термометров в Орловской области опустятся до -2 градусов, гласит прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра России, холодные воздушные массы распространились по всей территории ЦФО.

Региональное управление МЧС призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте. И напоминает, что при низко температуре воздуха увеличивается вероятность различных чрезвычайных происшествий, в том числе пожаров из-за перегрузки электросетей и нарушений правил эксплуатации обогревательных приборов.

ИА «Орелград»