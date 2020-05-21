Коронавирус не помешал подготовить пляжи к летнему сезону

В Орловской области продолжается приемка пляжей к сезону-2020.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, приемка пляжей к купальному сезону в регионе проводится по обычному графику. Всего планируется открытие 38 официальных мест для такого отдыха во всех районах области.

Перед началом купального сезона освидетельствование пляжей проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Сообщается, что в этом году инспекторы ГИМС уже допустили к эксплуатации 11 пляжей в Сосковском, Шаблыкинском, Залегощенском, Корсаковском, Кромском, Дмитровском и Знаменском районах, а также в санаториях «Мечта» и «Солнечный».

В областном центре по традиции планируется организация работы двух официальных пляжей – в районе Городского парка культуры и отдыха на реке Ока и на озере Светлая жизнь. В ГУ МЧС пояснили, что их приемка запланирована на 27 мая. Кстати, дата начала купального сезона была установлена еще до пандемии коронавируса, и ее пока никто не менял. Сезон должен стартовать 1 июня.

Как все это будет работать на практике, пока не ясно. Напомним, указом губернатора Андрея Клычкова в Орловской области введены ограничения, в частности, запрещены массовые мероприятия и массовые скопления людей. Пляжи – места общественные. Отдых на них сам по себе предполагает массовое скопление людей.

Если придерживаться правил масочного режима, введенных в Орловской области для общественных мест, то это означает, что отдыхающим на пляжах придется выдерживать социальную дистанцию и, вероятно, отдыхать в масках и перчатках. Впрочем, не исключено, что власти региона и муниципальных образований обратят внимание на проблему организации летнего отдыха и примут какие-то правила, касающиеся непосредственно работы пляжей в период ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Важно помнить, что прежде чем принять решение об отдыхе на воде, нужно ориентироваться на эпидемиологическую обстановку на территории региона, на состояние своего здоровья и, конечно, на погодные условия», — напомнили по этому поводу в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»