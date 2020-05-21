Орловские правозащитники оказались миллионерами

Областные омбудсмены получили за год примерно одинаковый доход.

Региональные уполномоченные по защите прав отчитались о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Судя по их отчетам, финансовые дела у всех обстоят примерно одинаково. Омбудсмены получили немалый, по меркам Орловской области, доход. Формально все они – миллионеры.

Так, уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин задекларировал годовой доход в размере 2 291 870,92 рубля. Это чуть больше, чем годом ранее (2 273 335,82 рубля в 2018 году). В остальном его отчет не изменился.

В собственности он указал две квартиры, дом площадью 174,9 квадратных метра и гараж площадью 25,5 «квадрата». В пользовании у него находятся приусадебный участок площадью 3519 квадратных метров, участок под гараж и машино-место. Кстати, омбудсмен владеет двумя транспортными средствами – автомобилями «Ауди А6» и УАЗ «Патриот».

Уполномоченный по правам ребенка Владимир Поляков в 2019 году заработал 2 720 318,41 рубля против 2 039 947,86 рубля в 2018 году. Возможно, рост дохода объясняет тот факт, что по сравнению с предыдущим годом из декларации детского омбудсмена исчез гараж.

В собственности Владимир Поляков указал доли в двух квартирах, а также легковой автомобиль «Киа Оптима» 2016 года выпуска. Эта машина сменила указанную в прошлогодней декларации «Тойоту Камри» 2004 года выпуска. То есть, правозащитник обновил свой личный автопарк.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин задекларировал годовой доход в размере 2 751 017,9 рубля. В 2018 году его заработок составил 2 302 070,44 рубля.

Миллионером можно назвать и супругу правозащитника, правда, ее доход значительно снизился.

В декларации за 2018 год он составлял 2 658 669,65 рубля, а в декларации за 2019 год – 1 448 051,47 рубля. Личных транспортных средств у этой семейной пары как не было, так и нет. Но в совместной собственности бизнес-омбудсмен и его супруга указали три земельных участка, квартиру, жилой дом площадью 264 квадратных метра и гараж.

ИА «Орелград»