Орловские школьники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня

Об этом сообщил президент Владимир Путин

Орловские одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня. В этот день период госэкзаменов для выпускников начнется по всей стране, сообщил президент Владимир Путин.

«Считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране, он начнётся 29 июня», — сказал глава государства на совещании по вопросам образования. По словам президента, госэкзамен будут сдавать только те, кто собирается в университеты. Но аттестаты выдадут всем выпускникам.

Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами защиты и будут дезинфицировать. Школьников рассадят в аудиториях через 1,5 м друг от друга. На входе детям и организаторам будут измерять температуру. Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, разделят на два дня, чтобы не концентрировать выпускников.

Зачисление в вузы пройдет в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в основной период, смогут написать экзамены в конце лета. Новый учебный год в вузах начнется «без сильной задержки», пообещал Путин. Кроме того, для одиннадцатиклассников отложат весенний призыв в армию.

Напомним, ранее в России из-за коронавируса отменили ОГЭ, который сдают выпускники девятых классов.

ИА «Орелград»