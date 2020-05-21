Орловский сенатор заступился за медсестру в бикини

21.5.2020 | 8:34 Новости, Общество

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Круглый уверен, что девушка была не права, но травить ее за проступок не стоит.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый считает, что к тульской медсестре, надевшей купальник под защитный костюм, не стоит применять серьезные санкции. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

Напомним, речь идет о разлетевшемся по Сети снимке, на котором сотрудница инфекционного госпиталя при областной клинической больнице в Туле заснята в палате с больными в полупрозрачном защитном костюме, под которым просвечивается купальник.

Круглый уверен, что медсестра поступила неэтично, а также нарушила правила безопасности.

«Но в то же время, ну, надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит», — сказал сенатор.

Сама медсестра объяснила свой внешний вид тем, что в больнице было очень жарко. При этом она якобы не знала, что костюм прозрачный.

Уже известно, что минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к «прославившейся» сотруднице. «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют чиновников «Тульские новости».

ИА «Орелград»

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