Пандемия коронавируса укрепила орловские семьи

В регионе снизилось количество разводов.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области. Согласно им, в январе-марте 2020 года в регионе было зарегистрировано 682 развода. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период времени в области распалось 779 семейных пар.

Впрочем, количество браков тоже сократилось. Так, в этом году в первом квартале в регионе успели сыграть 570 свадеб, в то время как годом ранее их было 677. В среднем на каждую тысячу жителей Орловской области в этом году приходится по 3,1 брака (в 2019 году – по 3,7) и по 3,7 развода (в 2019 году – 4,3).

Вероятно, апрельская статистика будет гораздо скромнее, поскольку региональные отделы ЗАГС временно приостанавливали свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Из-за этого орловцы лишились возможности заключать браки и совершать разводы.

Словом, пандемия формально укрепила семьи. Хотя предсказать ситуацию после снятия ограничений крайне трудно, ведь в условиях самоизоляции супругам приходится проводить друг с другом гораздо больше времени, чем в «обычной» жизни.

Впрочем, как уже рассказывал «Орелград», областное управление ЗАГС с 19 мая возобновило прием посетителей. Правда, пока речь идет о выдаче повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. Жениться и разводиться в обычном режиме пандемия по-прежнему не дает.

ИА «Орелград»