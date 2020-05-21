Под Орлом осудили убийцу, который забил и сжег собутыльника

Ему дали 12 лет тюрьмы.

Суд в Орловской области приговорил к 12 годам тюрьмы 28-летнего жителя Мценска. Его признали виновным в жестоком убийстве.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, преступление произошло летом прошлого года в селе Тельчье Мценского района. Преступник и его жертва выпивали. Вспыхнула ссора, и молодой мужчина начал избивать 61-летнего собутыльника тем, что подвернулось под руку. А когда понял, что убил знакомого, решил замести следы и избавиться от трупа. Он вывез тело на окраину села и сжег.

Суд приговорил обвиняемого к отбыванию наказания в колонии строго режима, рассказали в СК.

ИА «Орелград»