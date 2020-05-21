СМИ: «Лесоторговая» в Орле платит налоги как домик лесника

Земля, на которой частично расположена «Лесоторговая», относится к разрешенному виду использования «для прочих объектов лесного хозяйства».

Земельные участки общей площадью более 70 тысяч кв. м., на которых, среди прочего, расположен рынок «Лесоторговая», ежегодно недодают бюджету Орла миллионы рублей. Дело в том, что налоги на эти земли могли быть в разы выше, учитывая, что здесь расположены объекты торговли. Но странным образом в кадастровой карте эти участки отнесены к разрешенному виду использования «для прочих объектов лесного хозяйства». Об этих и прочих «странностях» подробно рассказало ИА InterRight.

По данным издания, территория, на которой частично расположена «Лесоторговая», относится к разрешенному виду использования «для прочих объектов лесного хозяйства». Соответственно, ежегодно бюджет Орла получает за ее использование около 2 млн рублей. Но если бы налоги рассчитывались как за использование земли под объектами торговли, доходы казны Орла могли бы увеличиться до 6,9 млн рублей ежегодно, подсчитал автор статьи.

По данным издания, даже проведенная в 2019 году переоценка кадастровой стоимости земли в Орловской области никак не нарушила эту «лесную идиллию». Автор статьи связывает это с тем, что в областном департаменте госимущества и земельных отношений, который и ведал процессом кадастровой переоценки, трудится Дмитрий Запольский, который прежде был помощником депутата Виталия Рыбакова.

Напомним, его вместе с братом Игорем считают бенефициарами «Лесоторговой», хотя братья это отрицают.

— Каким образом в зоне П-4 — сугубо промышленной зоне, появились земельные участки с видом разрешенного «для прочих объектов лесного хозяйства», если их нет в перечне основных и условно-разрешенных видов использования недвижимости? – задается вопросом автор статьи.

Также в публикации речь идет о том, что и за другие объекты недвижимости, принадлежащие депутату областного Совета Виталию Рыбакову и связанным с ним лицам, налоги рассчитываются по минимальной ставке.

Как уже писал «Орелград», согласно декларации о доходах за 2019 год Виталий Рыбаков разбогател в 17 раз: с 2,2 до 36,8 млн руб. Супруга Виталия Рыбакова заработала за 2019 год 227,6 млн руб. А брат Игорь Рыбаков снова стал самым богатым депутатом области, заработав за год почти 140 млн рублей.

ИА «Орелград»