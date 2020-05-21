Стало известно, сколько заработали орловские прокуроры

Работники прокуратуры региона отчитались о доходах.

Чиновники администрации Орловской области не публикуют свои доходы за прошлый год, но сотрудники других служб и ведомств постепенно предают эти сведения огласке. Сводный отчет можно найти, например, на официальном сайте прокуратуры региона. В этом году в нем нет Ивана Полуэктова, который отработал главой надзорного ведомства в Орле почти два полных срока, но недавно оставил свой пост.

Поэтому остановимся на декларациях других высокопоставленных работников. Так, первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин задекларировал доход за 2019 год в размере 3 603 092 рубля. В собственности у него имеется квартира, гараж и земельный участок. Еще одна квартира, служебная, находится в пользовании.

Хамошину принадлежит легковой автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» 2009 года выпуска и мотоцикл ИЖ «Планета-5» 1993 года выпуска, а его супруга передвигается на автомобиле «Форд Фокус» 2013 года выпуска. В декларации за 2018 году в собственности первого зампрокурора области также был указан «Фольксваген Транспортер» 2010 года выпуска, но в свежем отчете этого автомобиля нет.

Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов транспорта в личной собственности не имеет, но владеет двумя квартирами и двумя земельными участками. Его заработок составил 2 734 099 рублей. Доход его супруги за год оказался втрое меньше, зато в собственности у нее имеется автомобиль «Тойота РАВ-4» 2005 года выпуска.

Кстати, на таком же автомобиле, но только 2013 года выпуска, передвигается супруга еще одного заместителя прокурора Орловской области Валерия Сергиенко. Сам он за 2019 год указал доход в сумме 4 739 072 рубля. Это вдвое меньше, чем годом ранее. В декларации за 2018 год доход Сергиенко составлял 8 393 706 рублей. Личного транспорта в собственности у него нет.

ИА «Орелград»