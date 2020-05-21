В Орле подростков будут судить за убийство опекуна

Женщина была родственницей одного из них.

Двух орловских подростков будут судить за кражу и убийство, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Как уже писал «Орелград», преступление произошло в сентябре прошлого года. 17-летний ученик орловского техникума со своим другом зарезал 63-летнюю родственницу, которая была его опекуном.

По версии следствия, сговорившись, подростки сначала украли у пенсионерки телефон и банковскую карточку. А потом, чтобы «замести следы», один из них несколько раз ударил женщину ножом в грудь. Она умерла тут же.

А подростки тем временем отправились «обналичивать» карточку: они перевели с нее 38 000 рублей.

Теперь им грозит срок за разбой, кражу и убийство. Дело передали в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»