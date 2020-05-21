В Орле пострадавшему от COVID-19 бизнесу снизили налоговые ставки

Орловский бизнес получит более чем двойную налоговую скидку.

В Орловской области для представителей отраслей, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, введены пониженные ставки по так называемой «упрощенке» — упрощенной системе налогообложения.

Ставки снижены для тех предпринимателей, основные виды деятельности которых приходятся на пострадавшие отрасли. Их перечень и основные условия установлены законом Орловской области №2485-ОЗ, который на апрельской сессии утвердили депутаты облсовета.

«Так, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, применяется налоговая ставка в 4,5 процента, а если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то налоговая ставка составит 11 процентов, — объяснили в управлении ФНС России по Орловской области. — Аналогичные ставки установлены для арендодателей, заключивших с арендаторами из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году».

Степень того, насколько организация или ИП пострадали от коронавируса, будет определяться по коду основного вида деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года. Информация о нем содержится в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Кроме того, в Орле для малого и среднего бизнеса, работающего в пострадавших от коронавируса отраслях, вдвое снижена ставка единого налога на вмененный доход на 2 и 3 кварталы 2020 года. Напомним, такое решение приняли депутаты Орловского горсовета.

Они же постановили, что действие этого документа, хоть он и был принят позже, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Поэтому ставка в размере 7,5 процента действует с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Перечень пострадавших отраслей в данном случае также был утвержден горсоветом.

ИА «Орелград»