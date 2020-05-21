В Орловской области с 1 июля введут новый налог

Налоговики объяснили жителям региона, как стать самозанятыми.

С 1 июля 2020 года в Орловской области будет введен налог на профессиональный доход. Об этом напомнило региональное управление ФНС России. Соответствующий закон в апреле был принят Орловским облсоветом народных депутатов. Согласно ему, с 1 июля местные налогоплательщики смогут пройти регистрацию в качестве самозанятых.

Как пояснили в налоговой службе региона, сделать это можно будет несколькими способами. Например, через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Его можно скачать через Google play и AppStore. Зарегистрироваться также можно через личный кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России.

Третий способ регистрации — через любую кредитную организацию или банк, которые взаимодействуют с налоговиками в данном направлении. Согласно орловскому закону, применять специальный налоговый режим смогут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору и реализующие собственные товары, работы, услуги и имущественные права.

Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки составят 4 процента при расчете с гражданами и 6 процентов, если расчет производится с индивидуальными предпринимателями или организациями. Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей.

Индивидуальные предприниматели, которые используют такой режим, не уплачивают фиксированные страховые взносы. При других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода.

Напомним, ранее облсовет объяснил, что «введение нового специального режима может стать одной из мер поддержки малого бизнеса в части снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, а также даст возможность самозанятому населению легализовать свой бизнес».

ИА «Орелград»