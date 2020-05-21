В Орловской области зафиксировали 1647 больных коронавирусом

За последние сутки прибавилось 49 пациентов

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1647, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки медики подтвердили диагноз COVID-19 у 49 пациентов.

Количество новых выздоровевших превысило число больных — за сутки от коронавируса вылечились 78 человек. Общее число выздоровевших достигло 654. Количество летальных случаев не изменилось — 10, но у губернатора Андрея Клычкова другие данные — 21.

В целом по России число больных коронавирусом достигло 317 554, за последние сутки прибавилось 8849 пациентов (+2,9%). С начала пандемии выздоровели 92 681 человек, умерли 3099.

ИА «Орелград»