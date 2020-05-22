Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 1679

22.5.2020 | 10:29 Важное, Новости, Общество

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За последние сутки диагноз подтвердился у 32 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1679, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 32 человек.

Почти в два раза больше число новых выздоровевших — за сутки от коронавируса избавились 63 человека. Число вылечившихся достигло 717, количество летальных исходов не изменилось — 10.

В целом по России число больных коронавирусом достигло 326 448, за сутки прибавилось 8894 (+2,8%) пациентов. С начала пандемии выздоровели 99 825, умерли 3259.

ИА «Орелград»

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