Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 1679

За последние сутки диагноз подтвердился у 32 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1679, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 32 человек.

Почти в два раза больше число новых выздоровевших — за сутки от коронавируса избавились 63 человека. Число вылечившихся достигло 717, количество летальных исходов не изменилось — 10.

В целом по России число больных коронавирусом достигло 326 448, за сутки прибавилось 8894 (+2,8%) пациентов. С начала пандемии выздоровели 99 825, умерли 3259.

ИА «Орелград»